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Маленький кроссовер Brilliance V3 — уже в июле по цене около 800 тысяч
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Маленький кроссовер Brilliance V3 — уже в июле по цене около 800 тысяч 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Машину будут импортировать из Китая, а не собирать отвёрточным методом на заводе «Дервейс» в Черкесске
Как стало известно Kolesa.ru, в июле этого года у российских дилеров Brilliance появится новая модель — субкомпактный кроссовер V3. На родине автомобиль поступил в продажу ещё в январе 2015 года в исполнении с атмосферным 1.5-литровым 107-сильным двигателем, а весной того же года на автосалоне в Шанхае показали и более мощную модификацию с турбированным двигателем того же объёма, мощностью в 150 л.с.
Новую модель будут к нам завозить из Китая — дело в том, что я января этого года представительство китайской марки прекратило всякие отношения с заводом «Дервейс» в Черкесске. Отчасти по этой причине для продажи в России выбрали базовую версию — с безнаддувным двигателем в 107 л.с. — цену на машину нужно минимизировать.
По нашим оценкам, за Brilliance V3 могут просить около 800 тыс. рублей, в то время как V5, в зависимости от комплектации, стоит от 900 с небольшим тысяч до более миллиона. Одобрение типа транспортного средства на автомобиль уже получено.
Brilliance V3, как и его «старший брат» V5, хорошо известный нашим покупателям, относится к классу субкомактных кроссоверов, но колёсная база V3 чуть меньше: 2570 мм против 2630 мм. Напомним, что в Китае это семейство включает ещё две модели V6 и V7, однако эти машины пока в Россию поставлять не планируют.
В этом году Brilliance продаёт машины штучно — на складах остался только кроссовер V5 ещё черкесской сборки. С января по май включительно дилеры продали всего 47 атмосферных версий V5 и четыре турбированных.
По материалам: www.kolesa.ru
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