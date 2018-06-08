Купе Porsche Cayenne выйдет в следующем году

Как пишет Aurocar, новая модель Porsche , которая, как ожидается, станет конкурентом для таких кросс-купе, как BMW X6 Mercedes-Benz GLE Coupé, должна расширить линейку Cayenne. Интернет-издание сообщает, ссылаясь на источники, близкие к автопроизводителю, что начало продаж кросс-купе Cayenne планируется в четвертом квартале следующего года.

На пятидверное купе Cayenne впервые намекнул глава Porsche Оливер Блюме (Oliver Blume) в прошлом году. Ожидается, что новая модель будет сильно унифицирована со стандартным Cayenne и будет вместе с ним собираться на заводе Porsche в Лейпциге, Германия.

Как пишет Autocar, купеобразный Cayenne получит фронтальную часть, схожую с таковой у обычного Cayenne третьего поколения, но с уникальным дизайном бампера. При этом, по словам портала, корма модели будет отличаться и будет внешне напоминать лифтбэк. Так, как отмечается, машина получит новый дизайн задних фонарей, а также спортивный профиль, примерно как у Panamera второй генерации.

По данным Autocar, кросс-купе Cayenne выйдет в версии с 2,9-литровым двигателем V6 мощностью около 445 лошадиных сил и в версии с мотором V8 объемом четыре литра, способным выдавать около 555 л.с. Речь идет о бензиновых двигателях: как пишет портал, дизельные варианты не планируются.

В прошлом месяце Porsche представила модификацию Cayenne с гибридной силовой установкой.