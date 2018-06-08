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Новый Porsche Cayenne превратят в кросс-купе
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Новый Porsche Cayenne превратят в кросс-купе 

Автовести 58 минут назад
Фото: Автовести
Внешне купе Porsche Cayenne от своего донора будет отличаться, прежде всего, решением задней части кузова. Модель получит более круто ниспадающую к задним стойкам линию крыши, а сама корма кроссовера, по сведениям издания Autocar, будет выполнена в стилистике нынешнего поколения Porsche Panamera. Кроме того, купеобразному "Кайену" пообещали соорудить персональный передний бампер.
Учитывая, что Porsche рассчитывает позиционировать новую модель как спорткар, оснащать кросс-купе планируется только самыми мощными двигателями. Предполагается, что базовым мотором для такого Cayenne станет 2,9-литровый турбированный двигатель мощностью 440 л.с., а альтернативой — V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 550 л.с. Таким образом, время, которое самый мощный купеобразный Cayenne будет тратить на ускорение до 100 км/ч, может сократиться до 3,5 секунды.
Включать в моторную гамму новинки дизельные агрегаты Porsche не планирует.
Вполне вероятно, новинка сохранит все технические решения, реализованные на Cayenne последней генерации. В их числе не только активные аэродинамические элементы, но и новая пневмоподвеска, система активного подавления кренов кузова, работающая от 48-вольтовой электросистемы, подруливающие задние колеса и тому подобное.
Выпускать купе Porsche Cayenne (пока не известно, какое именно имя новинка получит на стадии серийного производства) немцы планируют там же, где и обычный "Кайен" — на заводе в Лейпциге. В списке конкурентов новинки значатся, к примеру, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
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