Porsche запустит в производство Cayenne-купе

Руководитель Porsche Оливер Блюме одобрил подготовку к производству «пятидверного купе» — кроссовера с ниспадающей крышей на базе модели Cayenne. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Такой Cayenne станет непостредственным конкурентом для «купе-кроссоверов» наподобие BMW X6 или Mercedes-Benz GLE Coupe. По данным Autocar, продажи машины стартуют в четвертом квартале 2019 года.

Блюме в прошлом году уже упоминал о планах на свой «купе-кроссовер». Машина будет сильно унифицирована с базовым «Кайеном», и будет выпускаться вместе с ним на фабрике в Лейпциге.

Передняя часть у новой модели будет идентична обычному Кайену — будет отличаться лишь дизайн бампера. Но за средней стойкой все изменится — другими будут задние двери, наклон задних стоек и задние фонари. Источник издания Autocar указывает, что в профиль машина будет напоминать лифтбек Panamera второго поколения.

Новую модель будут позиционировать как более спортивную, так что она получит только самые мощные бензиновые двигатели: V6 2.9 с двумя турбинами мощностью 440 лошадиных сил и 550-сильный V8 4.0 с двумя турбинами. Дизелей у модели не будет.

Сейчас выпускается уже третье поколение модели Cayenne. Он дебютировал прошлой осенью, и уже продается в России. Цены начинаются от 6,5 миллионов рублей. Первые покупатели получат свои машины в конце мая.