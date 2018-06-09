Среди седанов Е-сегмента Toyota Camry лидирует по выручке с продаж

Среди седанов Е-сегмента Toyota Camry лидирует по выручке с продаж Модель Toyota Camry обеспечивает основной объем выручки в сегменте Е (бизнес-класс). Под данным «Автостат Инфо», за первые четыре месяца этого года, оборот с продажи автомобилей Е-класса составил 33,17 млрд рублей. При этом 12,3 млрд рублей в этот период удалось выручить с продажи седанов Toyota Camry. Объем продаж этой модели составил 7822 ед.

В рейтинге моделей Е-сегмента, составленном на основе показателей выручки с продаж, второе место за январь-апрель 2018 года занимает Mercedes-Benz E-класса. Всего 1816 автомобилей этой модели были проданы на авторынке РФ за январь-апрель этого года на сумму 6,8 млрд рублей. С продажи BMW 5-Серии (всего реализовано 1789 ед. авто) выручка составила 5,7 млрд рублей — это третий по величине показатель в сегменте. В число самых доходных седанов бизнес-класса попали также Audi A6 и Skoda Superb . Российские покупатели приобрели за январь-апрель 2018 года 743 автомобиля Audi A6 и потратили на них 2,1 млрд рублей. Объем проданных Skoda Superb в тот же период составил 695 ед., а выручка с продаж — 1,2 млрд рублей.

Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что с января по апрель 2018 года включительно российские покупатели приобрели 14 710 новых седанов Е-класса. Это на 2,4% больше, чем было реализовано годом ранее — 14 367 ед.