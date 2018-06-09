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Toyota Camry стала самой доходной автомоделью среди седанов бизнес-класса
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Toyota Camry стала самой доходной автомоделью среди седанов бизнес-класса 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно отчета автоэкспертов «Автостата» за период январь-апрель этого года, наибольших результатов продаж автодилерам удалось достигнуть благодаря японской автомодели Toyota Camry.
Объем продаж данной автомодели составил 7822 экземпляра на сумму 12,3 млрд рублей, при общем показателе — 33,17 млрд рублей.
Второй результат доходности у немецкой автомодели обсуждаемого сегмента — Mercedes-Benz E-класса. Машины данной марки разошлись тиражом 1816 экземпляров. Выручка составила 6,8 млрд рублей.
"Бронза" по показателям продаж у баварского BMW 5. Такие машины стали выбором россиян 1789 раз. Удалось выручить — 5,7 млрд рублей.
Только 743 экземпляра Audi A6 удалось реализовать в отчетном периоде. Вырученная сумма составила 2,1 млрд рублей.
Замкнула пятерку наиболее доходных автомоделей Е-сегмента — Skoda Superb. Машины этой марки приобрели 695 россиян на 1,2 млрд рублей.
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