Toyota Camry стала самой доходной автомоделью среди седанов бизнес-класса 

Согласно отчета автоэкспертов «Автостата» за период январь-апрель этого года, наибольших результатов продаж автодилерам удалось достигнуть благодаря японской автомодели Toyota Camry.
Объем продаж данной автомодели составил 7822 экземпляра на сумму 12,3 млрд рублей, при общем показателе — 33,17 млрд рублей.
Второй результат доходности у немецкой автомодели обсуждаемого сегмента — Mercedes-Benz E-класса. Машины данной марки разошлись тиражом 1816 экземпляров. Выручка составила 6,8 млрд рублей.
"Бронза" по показателям продаж у баварского BMW 5. Такие машины стали выбором россиян 1789 раз. Удалось выручить — 5,7 млрд рублей.
Только 743 экземпляра Audi A6 удалось реализовать в отчетном периоде. Вырученная сумма составила 2,1 млрд рублей.
Замкнула пятерку наиболее доходных автомоделей Е-сегмента — Skoda Superb. Машины этой марки приобрели 695 россиян на 1,2 млрд рублей.