Toyota Corolla — самая любимая подержанная «японка» на авторынке РФ

На рынке автомобилей с пробегом в России продается много автомобилей японских марок. И наибольшим спросом среди них, как показывает статистика «Автостат Инфо», пользуется Toyota Corolla.

Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за январь-апрель 2018 года в России было продано 32 204 подержанных Toyota Corolla, —это на 4,4% меньше, чем годом ранее (33 699 ед.). Второе место среди «японок» на вторичном авторынке страны занимает еще одна «Тойота» — седан бизнес-класса Toyota Camry . В отчетный период в России было продано 22 802 «Камри» с пробегом, что на 1% ниже уровня продаж прошлого года (23 032 авто). Третье место среди японских моделей на вторичном авторынке досталось Mitsubishi Lancer . Перепродажи «Лансеров» сократились в отчетный период на 5,6% к прошлому году и составили 15 433 ед. против 16 346 ед.

В число самых популярных «японок» на вторичном авторынке вошел и внедорожник Toyota Land Cruiser : 13 115 реализованных авто, на 6,2% меньше, чем годом ранее 13 985 ед. Есть в этом списке и кроссовер Toyota RAV4 , перепродажи которого выросли на 2% и составили 11 979 ед. (годом ранее — 11 741 шт.).

Перечислим и другие модели, которые, согласно данным «Автостат Инфо», входят в число наиболее популярных «японок» на вторичном авторынке страны:

Mazda3 — 9483 шт. (-3,4%),