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Toyota Corolla — самая любимая подержанная «японка» на авторынке РФ
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Toyota Corolla — самая любимая подержанная «японка» на авторынке РФ 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
На рынке автомобилей с пробегом в России продается много автомобилей японских марок. И наибольшим спросом среди них, как показывает статистика «Автостат Инфо», пользуется Toyota Corolla.
Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что за январь-апрель 2018 года в России было продано 32 204 подержанных Toyota Corolla, —это на 4,4% меньше, чем годом ранее (33 699 ед.). Второе место среди «японок» на вторичном авторынке страны занимает еще одна «Тойота» — седан бизнес-класса Toyota Camry. В отчетный период в России было продано 22 802 «Камри» с пробегом, что на 1% ниже уровня продаж прошлого года (23 032 авто). Третье место среди японских моделей на вторичном авторынке досталось Mitsubishi Lancer. Перепродажи «Лансеров» сократились в отчетный период на 5,6% к прошлому году и составили 15 433 ед. против 16 346 ед.
В число самых популярных «японок» на вторичном авторынке вошел и внедорожник Toyota Land Cruiser: 13 115 реализованных авто, на 6,2% меньше, чем годом ранее 13 985 ед. Есть в этом списке и кроссовер Toyota RAV4, перепродажи которого выросли на 2% и составили 11 979 ед. (годом ранее — 11 741 шт.).
Перечислим и другие модели, которые, согласно данным «Автостат Инфо», входят в число наиболее популярных «японок» на вторичном авторынке страны:
Nissan X-Trail — 9787 ед. (+6,5%),
Nissan Qashqai — 9685 авто (+7,2%),
Mazda3 — 9483 шт. (-3,4%),
Honda CR-V — 8234 ед. (-6,2%),
Mitsubishi Outlander — 8163 ед. (+8,6%).
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