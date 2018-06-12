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Toyota Crown вышел в серийное производство
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Toyota Crown вышел в серийное производство 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Японский автомобилестроитель представил прошлой осенью концепт Toyota Crown. Теперь в автокомпании объявили о старте серийного производства одноименной автомодели.
Стало известно, что автоновинка по сути полностью повторяет концепт-версию.
По силовой части клиенту предложат либо двухлитровый мотор на 256 л.с. и восьмиступенчатой коробкой-автоматом и задним приводом, либо версию с гибридным агрегатом, где у 2,5-литрового мотора 184 л.с., а электрический мотор имеет 143 л.с. Привод либо задний, либо полный.
Габаритные размеры автоновинки:
длина — 4,91 метра;
ширина — 1,8 метра;
высота — 1,46 метра;
колесная база — 2,92 метра.
Обсуждаемая автомодель прошла тесты на трассе Нюрбургринга и была полностью доведена. Предлагается три режима езды: Normal, Sport и Sport+.
Автопроизводитель сообщает, что новинка выйдет на рынок в июле текущего года. В начале автомодель будет поставляться исключительно на внутренний авторынок Японии.
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