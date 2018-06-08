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Lada Vesta Cross: седан с амбициями кроссовера
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Lada Vesta Cross: скептический взгляд на седан с амбициями кроссовера 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Первое, что спросит любой автомобилист со стажем: "Почему седан?" На сегодняшний день не так много автобрендов выпускают кросс-седаны (один у Volvo, да пара у Subaru). Очевидно, что даже с оглядкой на классность, ожидать мега популярности автоновинки не приходится.
Итак, немного скепсиса. Конечно внешний вид кросс-седана Lada Vesta напоминает немного какую-то самоделку. Смотрится этот задранный зад неэстетично.
Из технических характеристик и сравнивать-то особо нечего между универсалом и седаном. Ведь они собраны на одной и той же платформе, имеют одинаковую силовую линейку.
Но вот тест-драйв показал, что седан на грунте или другой дороге с поперечными трещинами, склонен дергаться и выравнивается лишь на более гладкой дороге. А вот более крупные изъяны на дороге машина проходит мягче.
На трассе автомобиль держится уверенно.
По мнению некоторых автоэкспертов, седану в кроссверсии не хватает в том числе всевозможных кармашков, сеточек и лоточков в багажном отсеке.
К достоинствам можно наверно отнести также тот факт, что седан дешевле универсала. В общем машина на любителя без каких либо экстраординарных возможностей.
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