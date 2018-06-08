Lada Vesta Cross: седан с амбициями кроссовера

Lada Vesta Cross: скептический взгляд на седан с амбициями кроссовера

Первое, что спросит любой автомобилист со стажем: "Почему седан?" На сегодняшний день не так много автобрендов выпускают кросс-седаны (один у Volvo , да пара у Subaru ). Очевидно, что даже с оглядкой на классность, ожидать мега популярности автоновинки не приходится.

Итак, немного скепсиса. Конечно внешний вид кросс-седана Lada Vesta напоминает немного какую-то самоделку. Смотрится этот задранный зад неэстетично.

Из технических характеристик и сравнивать-то особо нечего между универсалом и седаном. Ведь они собраны на одной и той же платформе, имеют одинаковую силовую линейку.

Но вот тест-драйв показал, что седан на грунте или другой дороге с поперечными трещинами, склонен дергаться и выравнивается лишь на более гладкой дороге. А вот более крупные изъяны на дороге машина проходит мягче.

На трассе автомобиль держится уверенно.

По мнению некоторых автоэкспертов, седану в кроссверсии не хватает в том числе всевозможных кармашков, сеточек и лоточков в багажном отсеке.

К достоинствам можно наверно отнести также тот факт, что седан дешевле универсала. В общем машина на любителя без каких либо экстраординарных возможностей.