Теперь официально: Porsche Cayenne превратят в кросс-купе 

Топ-менеджер компании анонсировал появление новой версии популярного кроссовера.
В интервью изданию Autocar председатель правления Porsche Оливер Блуме подтвердил, что проекту создания кросс-купе Cayenne был дан «зеленый свет». Согласно планам производителя, премьера новинки состоится в конце 2018 либо в начале 2019 года, а продажи начнутся ближе к концу следующего года.
Предполагается, что кросс-купе Cayenne составит конкуренцию BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8. Такой кроссовер получит те же моторы и оснащение, что и обычный Cayenne. Отличие будет заключаться в форме кузова, которая станет более обтекаемой.
Продажи Porsche Cayenne последнего поколения стартовали в России в начале 2018 года. Кроссовер с базовым набором оборудования, 340-сильным мотором и 8-диапазонным «автоматом» стоит от пяти миллионов рублей, а за топовую версию с 550-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом придется заплатить 9,8 млн Фото: Autocar