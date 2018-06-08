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Brilliance V3 готовится к российскому дебюту
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Brilliance V3 готовится к российскому дебюту 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
В России уже в следующем месяце стартуют продажи компактного китайского кроссовера Brilliance V3. Производитель уже получил соответствующее разрешение на продажу авто. Известно, что автомобиль, обладающий внешностью своего «старшего брата» Brilliance V5, окажется доступен в нашей стране только с 1.5-литровым двигателем мощностью в 107 «лошадей». Привод предусматривается только передний. В Китае существует 150-сильная версия данного двигателя, но в Россию такие авто поставлять не будут.
Состав предложенных в России комплектаций пока не известен, но модель получит стандартный набор опций, включая кондиционер, многофункциональный руль, мультимедиа с крупным дисплеем планшетного типа, кнопочный запуск двигателя, противотуманную оптику и другие элементы повышения уровня комфорта и безопасности в пути. В России будут продавать авто китайской сборки, поэтому ориентировочный ценник модели составит около 800 тысяч рублей за базовую комплектацию.
За счет предложения новой модели в компании хотят стимулировать продажи в нашей стране, находящиеся на крайне низком уровне. Единственный представленный на сегодня в продаже кроссовер Brilliance V5 с минимальным ценником в 1 миллион 50 тысяч рублей с начала года был продан в количестве полусотни экземпляров, а дела у седана H530 идут еще скромнее.
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