В России ожидается дебют Brilliance V3

Российские автодилеры готовятся к старту продаж китайского компакт-кроссовера Brilliance V3. Ожидается, что обсуждаемая автомодель будет доступна для российских почитателей автобренда уже в следующем месяце.

Внешние данные Brilliance V3 перенял у своего сородича автомодели V5. А вот силовое оснащение у V3 будет немного скромнее.

В актуальной комплектации предлагается полуторалитровый мотор на 107 л.с. Известно, что существует и версия такого мотора на 150 л.с. Но на российский авторынок такую модель поставлять не планируется.

Что касательно подробных технических характеристик базового оснащения достоверной информации пока что нет.

Известно лишь, что компакт-кроссовер получит стандартную современную оснастку с системами безопасности, помощи водителю, кондиционер и другие неотъемлемые атрибуты современного автомобиля.

Про ориентировочную стоимость автоновинки автодилеры также пока не распространяются. Автоэксперты считают, что ценник Brilliance V3 будет не ниже 800000 рублей.