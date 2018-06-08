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Эксперты выявили опасность всесезонных шин
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Эксперты выявили опасность всесезонных шин 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Американская автомобильная ассоциация провела любопытный тест всесезонных шин. Для испытаний были выбраны как дорогие, так и бюджетные варианты. При этом проверялись как новые, так и изношенные варианты и сравнивались результаты.
В исследовании задействовали два автомобиля: Ford F-150 и Toyota Camry, как самые продаваемые модели в США в период с 2013 по 2016 годы.
В результате исследование выявило бесполезность дорогих всесезонных шин по сравнению с бюджетными. Разница в результатах оказалась настолько несущественной, что ассоциация настойчиво не рекомендовала к покупке дорогие варианты, поскольку разница в несколько сотен долларов не стоит того. Это касается тормозного пути и разгонных характеристик на мокрой дороге при новой резине.
За изношенную резину принимались шины с высотой протектора, сокращенной на 3,175 мм. Тормозной путь на F-150 увеличился на 44%, а на Toyota Camry — на 42%. При торможении на скорости 60 м/ч (96,6 км/ч) оба автомобиля пересекали среднюю точку остановки на новых шинах на скорости 39 м/ч (62,8 км/ч) на Toyota Camry и на скорости 37 м/ч (60 км/ч) на Ford F-150.
В итоге тормозной путь вырос на 26,5 м для Toyota Camry и на 26,2 м для Ford F-150. Общая управляемость автомобилями упала на 33% для «Камри» и на 28% для «Форда».
В целом ААА не рекомендует использовать изношенные всесезонные шины и не приобретать дорогие модели. На американском рынке премиальные модели в среднем стоят на 203,8 доллара дороже бюджетных для F-150 и на 247,52 доллара для Camry. Читайте статью на QutoЧитайте также:Контролировать перегруз будут частникиВелосипедистов оградят от лишения водительских правНовое поколение Lexus ES готовится к приходу в Россию
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