Топ продаж новых LCV на Дальнем Востоке

Топ продаж новых LCV на Дальнем Востоке Исследование «Автостат Инфо» показало, что на рынке Дальнего Востока с января по апрель включительно было продано 825 ед. техники сегмента LCV. Годом ранее продажи составили 1121 ед. Таким образом, дальневосточный рынок легкого коммерческого транспорта сократился в продажах на 26,4%.

Среди моделей LCV, представленных в продаже на местном авторынке, наибольшим спросом пользуется «УАЗ-3909». За январь-апрель 2018 года продажи модели составили 106 ед. (-64,4%). Второе место в рейтинге среди моделей принадлежит модели «ГАЗель NEXT», объем продаж которой вырос здесь на 43% до 93 ед. За тот же период на Дальнем Востоке в сегменте LCV было продано 86 ед. «УАЗ-3741» (-49%), 76 ед. «УАЗ-2206» (-63%) и 62 шт. «ГАЗ-2752 Соболь» (+29%).