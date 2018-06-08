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Топ продаж новых LCV на Дальнем Востоке
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Топ продаж новых LCV на Дальнем Востоке 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Топ продаж новых LCV на Дальнем Востоке Исследование «Автостат Инфо» показало, что на рынке Дальнего Востока с января по апрель включительно было продано 825 ед. техники сегмента LCV. Годом ранее продажи составили 1121 ед. Таким образом, дальневосточный рынок легкого коммерческого транспорта сократился в продажах на 26,4%.
Среди моделей LCV, представленных в продаже на местном авторынке, наибольшим спросом пользуется «УАЗ-3909». За январь-апрель 2018 года продажи модели составили 106 ед. (-64,4%). Второе место в рейтинге среди моделей принадлежит модели «ГАЗель NEXT», объем продаж которой вырос здесь на 43% до 93 ед. За тот же период на Дальнем Востоке в сегменте LCV было продано 86 ед. «УАЗ-3741» (-49%), 76 ед. «УАЗ-2206» (-63%) и 62 шт. «ГАЗ-2752 Соболь» (+29%).
В целом за отчетный период «УАЗ» продал на дальневосточном рынке 348 ед. LCV (-52%), а «ГАЗ» реализовал 321 ед. техники (+18%). В то же время здесь было продано 45 ед. LCV марки Mercedes-Benz (+55%), 38 «Фордов» (+26,7%) и 20 «Фольксвагенов» (+100%).
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