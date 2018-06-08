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Jaguar обновляет шикарный E-Pace
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Jaguar обновляет шикарный кроссовер E-Pace 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премиальный автомобиль Jaguar E-Pace получил несколько обновлений.
В новшествах можно отметить двухлитровый бензомотор Ingenium на 4 цилиндра, который выдает 200 лошадок.
Автомобиль теперь имеет систему распознавания индивидуальных предпочтений водителя — Smart Settings. Всё это даёт возможность настроить мультимедийную систему, систему климат-контроля, а также положение в салоне сидений.
Ожидается, что также вскоре машина сможет определить предпочтения в различную погоду, на избранных маршрутах или в любое времени суток.
Также Jaguar может похвастаться системой Adaptive Dynamics для улучшения маневренности и управляемости авто. Технология проанализирует движение машины через каждые 2 миллисекунды и посчитает нужную силу 100 раз в сек, чтобы понять изменения покрытия дороги.
Все модификации, продаваемые в нашей стране, будут полноприводными и с автоматической КПП. Кроссовер оборудован медиакомплексом Touch Pro с дисплеем на 10 дюймов, а за дополнительную плату экран можно расширить до 12,3 дюйма в комплекте Meridian.
Ну и напоследок надо отметить, что 100 километров в час E-Pace наберёт за 8,2 сек. Стоимость этого "Ягуара" начинается от 2 млн 492 тысяч рублей.
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