Jaguar обновляет шикарный E-Pace

Jaguar обновляет шикарный кроссовер E-Pace

Премиальный автомобиль Jaguar E-Pace получил несколько обновлений.

В новшествах можно отметить двухлитровый бензомотор Ingenium на 4 цилиндра, который выдает 200 лошадок.

Автомобиль теперь имеет систему распознавания индивидуальных предпочтений водителя — Smart Settings. Всё это даёт возможность настроить мультимедийную систему, систему климат-контроля, а также положение в салоне сидений.

Ожидается, что также вскоре машина сможет определить предпочтения в различную погоду, на избранных маршрутах или в любое времени суток.

Также Jaguar может похвастаться системой Adaptive Dynamics для улучшения маневренности и управляемости авто. Технология проанализирует движение машины через каждые 2 миллисекунды и посчитает нужную силу 100 раз в сек, чтобы понять изменения покрытия дороги.

Все модификации, продаваемые в нашей стране, будут полноприводными и с автоматической КПП. Кроссовер оборудован медиакомплексом Touch Pro с дисплеем на 10 дюймов, а за дополнительную плату экран можно расширить до 12,3 дюйма в комплекте Meridian.

Ну и напоследок надо отметить, что 100 километров в час E-Pace наберёт за 8,2 сек. Стоимость этого "Ягуара" начинается от 2 млн 492 тысяч рублей.