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Jaguar E-Pace обновился и получил в России новый мотор
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Jaguar E-Pace обновился и получил в России новый мотор 

Motor.ru 38 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar обновила кроссовер E-Pace. У модели появился базовый вариант с новым бензиновым двигателем, который стал доступен и на российском рынке, адаптивная подвеска и специальная технология под названием Smart Settings, которая может следить за привычками и предпочтениями водителя, соответствующим образом корректируя настройки автомобиля.
Вседорожник E-Pace теперь можно заказать с двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» семейства Ingenium, выдающей 200 лошадиных сил. С нуля до ста километров в час такой автомобиль сможет ускоряться за 8,2 секунды. Средний расход топлива составляет 8,2 литра на «сотню». Цены на модель с этим мотором будут начинаться от 2 492 000 рублей.
До этого для кроссовера были доступны только двухлитровые бензиновые моторы мощностью 249 и 300 лошадиных (от 2 699 000 и 3 485 000 рублей), а также 150-сильный дизель (от 2 550 000).
Система Smart Settings, дебютировавшая на электрокроссовере I-Pace, использует искусственный интеллект с машинным обучением. Электроника создает индивидуальные профили пользователей, распознавая их по сигналу с брелока или смартфона. Система запоминает предпочтения водителей, заранее выставляя в нужно положение кресла, включая подогрев руля или меняя радиостанцию.
Система Smart Settings войдет в пакет опций Connect Pro Pack, который до ее появления оценивался в 20,4 тысячи рублей.
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