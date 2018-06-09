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Jaguar E-Pace обзавелся «доступной» версией
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Jaguar E-Pace обзавелся «доступной» версией 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В продажу поступил кроссовер за 2,5 млн рублей.
Такой E-Pace оснащается двухлитровым мотором семейства Ingenium, который был дефорсирован до 200 л.с. Напомним, прежде кроссовер был доступен только с 249— и 300-сильным агрегатом.
Цены на E-Pace Р200 будут начинаться от 2 млн 492 тыс. рублей, что является самой низкой ценой на модель. За дополнительную плату для такого кроссовера будет доступна адаптивная подвеска с несколькими режимами работы — Normal и Dinamics, а также функция Smart Settings, которая распознает водителя и настраивает специально под него кресло, «мультмедийку» и климат в салоне.
Уже на днях дилеры начнут принимать заказы на Jaguar E-Pace Р200. Первые «живые» автомобили доберутся до России только в ноябре.
Как сообщает пресс-служба Jaguar, будут скорректированы цены и на другие модели — они подешевеют на 25-78 тыс. рублей в зависимости от комплектации. В начале июня, напомним, компания резко повысила стоимость всех автомобилей 2018 года — они подорожали на 50 тыс. — 91 тыс. рублей.
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