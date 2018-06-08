Range Rover Evoque лишится трехдверного кузова

Группа Jaguar Land Rover решила отказаться от трехдверной модификации для кроссовера Range Rover Evoque следующего поколения. Об этом пишет британское издание Autocar со ссылкой на представителя марки.

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Не выпускать трехдверный вариант нового «Эвока» решили потому, что сейчас доля продаж таких автомобилей составляет всего лишь пять процентов. При этом модификация с кузовом «кабриолет» останется в гамме модели, так же, как и пятидверная машина, на которую приходится основной спрос.

В России нынешний трехдверный «Эвок» предлагается только в двух богато оснащенных модификациях. Модель можно заказать с двухлитровым бензиновым и дизельным двигателем, выдающим 240 и 180 лошадиных сил соответственно. Цены на трехдверные автомобили начинаются от 3,3 миллиона рублей.

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Range Rover Evoque следующего поколения будет построен на модернизированной платформе нынешней модели. Модель получит линейку моторов семейства Ingenium, выдающих от 150 до 300 сил, а также, возможно, гибридной силовой установкой с 48-вольтой системой бортового электропитания.

Как сообщалось ранее, новый «Эвок» покажут осенью этого года на моторшоу в Париже.