Ещё
Range Rover Evoque лишится трехдверного кузова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Range Rover Evoque лишится трехдверного кузова 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Группа Jaguar Land Rover решила отказаться от трехдверной модификации для кроссовера Range Rover Evoque следующего поколения. Об этом пишет британское издание Autocar со ссылкой на представителя марки.
[Самые-самые трехдверные внедорожники] (https://motor.ru/selector/threedoffroad.htm)
Не выпускать трехдверный вариант нового «Эвока» решили потому, что сейчас доля продаж таких автомобилей составляет всего лишь пять процентов. При этом модификация с кузовом «кабриолет» останется в гамме модели, так же, как и пятидверная машина, на которую приходится основной спрос.
В России нынешний трехдверный «Эвок» предлагается только в двух богато оснащенных модификациях. Модель можно заказать с двухлитровым бензиновым и дизельным двигателем, выдающим 240 и 180 лошадиных сил соответственно. Цены на трехдверные автомобили начинаются от 3,3 миллиона рублей.
[Культовые трехдверные внедорожники: вездеходы с правильным количеством дверей] (https://motor.ru/selector/threedooroffroad.htm)
Range Rover Evoque следующего поколения будет построен на модернизированной платформе нынешней модели. Модель получит линейку моторов семейства Ingenium, выдающих от 150 до 300 сил, а также, возможно, гибридной силовой установкой с 48-вольтой системой бортового электропитания.
Как сообщалось ранее, новый «Эвок» покажут осенью этого года на моторшоу в Париже.
Motor.ru: последние новости
Duster получил новые дизели Оцифровать. Электрифицировать В Ле-Мане будут выступать гиперкары
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина84
Россию начали заливать бензином199
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион12
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение