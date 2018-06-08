У нового Range Rover Evoque не будет трехдверной версии

Британский производитель вскоре представит кроссовер нового поколения и уже начинают появляться подробности о нем.

Jaguar Land Rover планирует представить Range Rover Evoque второй генерации осенью текущего года и уже анонсировал «сужение» семейства. После смены поколений компактный кросс лишится трехдверной версии, доля которой составляла менее 5% в общем объеме продаж модели. Правда, у кабриолета продажи еще скромнее, но его производитель пока сохраняет.

Range Rover Evoque Coupe

Продажи трехдверного Range Rover Evoque в ряде стран были прекращены еще в 2017 году. Правда, в нашей стране такая модель все еще доступна в четырех топовых версиях по цене от 3,5 миллиона рублей. Отметим, пятидверный кросс предлагается в шестнадцати вариантах исполнения по стартовой цене от 2,8 миллиона рублей.

Range Rover Evoque Cabrio

В отличие от предшественника, новый Evoque сразу дебютирует пятидверным, хотя, официально, компания еще не объявила об отказе от «трехдверки». Представитель Land Rover сообщил изданию Autocar: «С 2019 модельного года Land Rover „рационализирует“ линейку Range Rover Evoque, сосредоточившись на пятидверной модели и кабриолете, на которые приходится большинство продаж».

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что Range Rover Evoque второй генерации уже весной следующего года может поступить в продажу на российском рынке.

По материалам: www.kolesa.ru