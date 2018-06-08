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Уникальный «Иж»-вездеход для спасателей выставили на продажу
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Уникальный «Иж»-вездеход для спасателей выставили на продажу 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Пикап из объявления о продаже, выпущенный ограниченной серией, был модифицирован для спасательных операций на Валдайском озере.
15-летний Иж-27171 «Ода» оснащен гусеницами, спасательная доской «АлТан МЧС» для операций на воде, на льду и на снегу, а также специнвентарем.
За переоборудование машины для нужд ВОСВОД отвечал КБ «Смирнов». Пикап «переобули» в резиновые гусеницы, за счет чего увеличился дорожный просвет и повысилась проходимость. За уникальное транспортное средство автор объявления на «Юла.ру» просит 3 млн рублей.
Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 92 л.с., системой полного привода и механической коробкой передач. О пикапе «Ода» известно, что он был выпущен на Ижевском автомобильном заводе ограниченным тиражом в несколько десятков экземпляров, большинство из которых не сохранились.
Напомни, ранее на том же сайте объявлений появился 610-сильный ВАЗ-2105 1999 года, предназначенный для дрифта. Этот автомобиль оценивался в 10 млн рублей.
Фото: КБ «Смирнов»
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