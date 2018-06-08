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Toyota GT86 сделали похожими на гоночные машины «24 часов Ле-Мана»
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Toyota GT86 сделали похожими на гоночные машины «24 часов Ле-Мана» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Британское подразделение компании Toyota в честь 86-й гонки «24 часа Ле-Мана» подготовило три специальных модификации модели GT86. Все автомобили посвящены известным лемановским машинам японской марки.
Первый автомобиль из спецсерии — бело-синий GT86 — выполнен в стилистике спортпрототипа Toyota TS010 образца 1992 года. Гоночная машина оснащалась десятицилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, выдававшим около 700 лошадиных сил.
Вторая новинка — с красно-белой окраской — сделана похожей на автомобиль TS020, также известной под именем Toyota GT-One. Он имел конструкцию из карбона и алюминия, оснащался твин-турбо «восьмеркой» объемом 3,6 литра и дважды занимал первое место на «Ле-Мане» в своем классе.
Третья машина построена в стиле гибридного спортпрототипа Toyota TS050, который выступал на «24 часах Ле-Мана» два года назад. Эта машина получила силовую установку суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Она имела 2,4-литровый 500-сильный твин-турбо V6, электромоторы на передней и задней оси, а также блок литий-ионных батарей.
На «Ле-Мане» 2016 года спортпрототип Toyota TS050 запомнился тем, что длительное время удерживая лидерство в гонке, сошел с дистанции на предпоследнем круге из-за дефекта соединения турбины и интеркулера. Тогда команда уступила победу коллективу Porsche.
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Спецверсии купе GT86 получили, помимо новых окрасок кузовов, заниженную на 40 миллиметров подвеску, дополнительные элементы обвеса кузова, новый выпуск Milltek Sport и диски, выполненные в том же дизайне, что и колеса оригинальных спортпрототипов.
Машины построены в единственном экземпляре и не будут выпускаться серийно.
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