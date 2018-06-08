В Ле-Мане будут выступать гиперкары

Международная автомобильная федерация анонсировала введение нового технического регламента в чемпионате мира по длинным гонкам (WEC). Об этом было объявлено на заседании Всемирного совета по спорту, проходящего на Филиппинах. Машины станут дешевле и станут напоминать серийные суперкары.

Пока сформулированы общие принципы будущего техрегламента. На смену топовой категории прототипов LMP1 придет новый класс с рабочим названием GTP.

Новые машины должны стать вчетверо дешевле нынешних болидов LMP1. Для этого решено значительно снизить сложность гибридных силовых агрегатов. Возможно, будут введены одинаковые для всех гибридные трансмиссии, либо у команд будет выбор — разработать свой агрегат или установить готовый.

McLaren, Aston Martin, Ferrari и Ford. В новом классе GTP автопроизводители будут пользоваться относительной свободой действий, а также смогут придать болидам внешнее сходство с серийными суперкарами своих марок. Над созданием нового набора правил работают представители нескольких брендов: Toyota

Прототипы класса LMP1 последнего поколения по сложности превосходили технику Формулы-1. Кроме традиционного двигателя внутреннего сгорания они несли на борту один или два рекупертора кинетической энергии (в виде электромотора на передней или задней оси), накопитель энергии (литий-ионный аккумулятор, суперконденсатор или маховик), а также систему регенерации тепловой энергии (в виде электротурбины на выхлопе).

Именно эскалация расходов на развитие гибридных технологий привела к снижению конкуренции в «королевском» классе. За последние два года чемпионат WEC покинули команды Porsche Audi . Сейчас в категории представлена только заводская команда Toyota. Автомобили частных команд не оснащаются гибридными силовыми установками, благодаря чему намного дешевле, но также намного медленнее.

Попытки придать спортпрототипам сходство с серийными машинами предпринимались и в прошлом. Наиболее известный пример — класс GT1, действовавший с 1996 по 1998 год. Гоночные автомобили для него создавали Porsche, Mercedes-Benz и Toyota.