Имиджевому Porsche Cayenne Coupe дали зеленый свет

Если так случилось, что вы уже давно ждете еще более дорогую версию Cayenne, но с гораздо меньшим багажником и местом для пассажиров во втором ряду, то у вас появился повод для радости, ведь Porsche уже работает над такой моделью. Слухи о Кайен Купе не новы, однако сегодня они получили весомое подтверждение.

Ни кто иной, как главный исполнительный директор Porsche Оливер Блум, заявил британскому журналу Autocar, что выход Cayenne Coupe на рынок запланирован на 2019 год. Очевидно, что речь идет о более спортивной внешне модификации текущего поколения Cayenne 2018 с резко прижимающейся к хвостовой части линией крыши, новыми бамперами и видоизмененной оптикой в стиле Panamera.

Что же касается линейки силовых агрегатов, то также бесспорно, что Cayenne Coupe (или как он будет называться по запуску в серию) не получит ни одного дизельного мотора — мотористы Porsche всецело полагаются на бензиновые двигатели V6 и V8 нового поколения. Впрочем, появление подзаряжаемой гибридной модификации E-Hybrid также не исключается, но едва ли на старте продаж.

Напомним, что ранее, в августе 2016 года, мы уже видели предполагаемый прототип Cayenne Coupe в перекроенном кузове от Panamera на задранной подвеске. Так вот, это была ложная тревога — оказалось, что тогда компания тестировала один из ранних прототипов своих электромобилей, первенцем из которых станет серийный Mission E.