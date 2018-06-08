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«Синие ведерки»: «Жигули» не могут стоить 10 миллионов!
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«Синие ведерки»: «Жигули» не могут стоить 10 миллионов! 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Координатор движения «Синие ведерки» рассказал НСН, может ли стоит пятая модель «Жигулей» столько денег.
Дрифт-версию пятой модели «Жигулей» владельцы оценили в 10 млн рублей. Такое объявление размещено на одной из интернет-площадок. При этом от классического ВАЗ-2105 1999 года выпуска у автомобиля остался только кузов. «Жигули», названные «Жигацарь», оснащены 610-сильным мотором 2JZ-GTE VVTI и коробкой передач от BMW 320 ZF.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов рассказал НСН, может ли стоит пятая модель «Жигулей» столько денег.
«Мне кажется, это эпатаж. Это попытка рекламировать свой автомобиль, чтобы получить больший охват для объявления и, возможно, найти дурачка, который за это заплатит. Никакие «Жигули», за исключением, может, первой модели, на которой ездил какой-нибудь Брежнев, столько стоит не могут. Так что это такой эпатаж в расчете на то, что журналисты подхватят эту историю и помогут найти покупателя, «без которого жизнь плоха», — сказал он.
Напомним, в апреле за 30 млн рублей пытались продать автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», который якобы принадлежал генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу.
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