Стало известно, когда в России начнутся продажи нового седана Geely Emgrand 7

В нашей стране будут продавать автомобиль, произведенный в Беларуси на заводе «БелДжи».

Здесь выпуск Emgrand 7, уже прошедшей процедуру сертификации, стартует в третьем квартале текущего года. После этого начнутся российские продажи модели.

В Китае седан Emgrand 7 уже несколько раз переживал обновления. Последний рестайлинг привел его интерьер к единому стилю с другими моделями, такими как Atlas и Emgrand Cross хэтчбек, который также должен скоро доехать до нашей страны.

У последнего китайского Emgrand 7 под капотом располагается либо 1,4-литровый турбодвигатель либо 1,8-литровый атмосферник.

В России сейчас продаются складские остатки предыдущей версии Emgrand 7, стоимость которой находится в диапазоне от 649 000 до 799 000 рублей.