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Стало известно, когда в России начнутся продажи нового седана Geely Emgrand 7
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Стало известно, когда в России начнутся продажи нового седана Geely Emgrand 7 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В нашей стране будут продавать автомобиль, произведенный в Беларуси на заводе «БелДжи».
Здесь выпуск Emgrand 7, уже прошедшей процедуру сертификации, стартует в третьем квартале текущего года. После этого начнутся российские продажи модели.
В Китае седан Emgrand 7 уже несколько раз переживал обновления. Последний рестайлинг привел его интерьер к единому стилю с другими моделями, такими как Atlas и Emgrand Cross хэтчбек, который также должен скоро доехать до нашей страны.
У последнего китайского Emgrand 7 под капотом располагается либо 1,4-литровый турбодвигатель либо 1,8-литровый атмосферник.
В России сейчас продаются складские остатки предыдущей версии Emgrand 7, стоимость которой находится в диапазоне от 649 000 до 799 000 рублей.
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