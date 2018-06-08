Злобный «Кашкай»

Компактный Eclipse Cross (предоставлен официальным дилером «Фастар») в длину имеет 4,4 метра, он примерно как «Кашкай».

Автомобиль получил яркую агрессивную внешность на основе уже известных дизайнерских приёмов марки — хищные зауженные фары, большие хромированные «клыки», высокие вертикальные противотуманки.

При взгляде сбоку бросается в глаза мощная горизонтальная выштамповка, которая ближе к корме ещё сильнее углубляется в металл, — такое ощущение, что машина туго «подпоясалась», её буквально стянули этой гранью.

Задняя часть отличается своими большими угловатыми фонарями и двойным окном. В багажной двери сделаны два отдельных проёма, каждый со своим стеклом — снаружи их разделяет красная полоса светотехники.

В целом автомобиль выглядит компактным, но высоким, с явно выраженной усечённой кормой.

Интерьер Eclipse Cross построен вокруг «клыка» передней панели, который сильно выдаётся в салон на манер Ford Focus 3. Этот элемент с центральными воздуховодами отделан глянцем и серебристым пластиком. Серебрянки в салоне многовато, лучше бы вместо неё использовали титановые оттенки.

Сама передняя панель сделана из очень мягкого приятного пластика с крупнозернистым рисунком. Верхние части передних дверей — из такого же материала. Мягкие подлокотники, кожаная обивка — в целом Eclipse Cross задаёт хороший уровень интерьерного комфорта.

Кожаные кресла имеют неплохую боковую поддержку, электропривод, но регулировкой поясничного подпора обрадовать не могут.

На центральной консоли примостился тачпад, с помощью которого можно лазить по меню мультимедийной системы, листать радиостанции. Корпус тачпада похож на этакий смартфон, который приклеили к центральному тоннелю. В принципе им можно приноровиться пользоваться, но особых преимуществ такой вид управления не даёт — проще по старинке пальцами тыкать в сенсорный дисплей.

Сама мультимедийка довольно проста и по своему функционалу, и по графике. Но все ключевые функции здесь есть, работает чётко и без зависаний. Монитор стоит на панели далековато, приходится тянуться. Опциональная акустическая система приятно звучит, радует богатыми басами. Но нет физической «крутушки» громкости, только кнопки «+» и «–», это неудобно.

Два нижних сектора руля отделаны глянцем по внутренней стороне обода. Зачем — непонятно, рука может проскальзывать по глянцу, да и в морозы этот материал неприятно холодит. Хотя подогрев рулевого колеса имеется.

Несмотря на довольно короткий кузов, сзади инженерам удалось обустроить приемлемое пространство. Сесть можно с комфортом, не испытывая стеснений в коленях и над головой. Есть подогрев сидений, центральный подлокотник. Пластик на дверях уже жёсткий.

В жертву задним местам принесён багажник, тут он откровенно мал — 341 литр. Значительную часть багажника съедает полноразмерное запасное колесо и органайзер в подполе. Шторка не имеет ручки и всё время норовит попасть мимо предназначенных для неё прорезей. Зато в багажнике очень качественные пластиковые панели отделки — редко где такие встретишь.

На этом экземпляре установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. Кроссовер снабжен вариатором и системой полного привода, которая позволяет выбирать один из нескольких режимов бездорожья: «Авто», «Снег», «Гравий».

До сотни Eclipse Cross разгоняется за 11,4 секунды. Подхватывает мотор хорошо, начинает тянуть практически сразу, переключения вариатора имитируют поведение обычного автомата. В целом езда на машине понятна и предсказуема: никаких зависаний, толчков и неоправданных переключений.

Зуд от мотора всё-таки прорывается в салон, есть и небольшой вибрационный фон на высоких оборотах. Хотя шумы от дороги в принципе хорошо отрезаются звукоизоляционными материалами. Шелест колёс едва слышен, чуть голосит ветер, рассекаемый огромными зеркалами.

Зеркала эти, кстати, хоть и большие, но как-то неудачно срезаны по нижнему внешнему краю — из-за этого бывают плохо видны автомобили, подкравшиеся к мёртвой зоне. Впрочем, кроссовер оснащён системой контроля мёртвых зон — если что, подаст сигнал.

Вообще, в этой комплектации автомобиль весьма функционален — есть, например, активный круиз-контроль. Можно пристроиться за впереди идущим автомобилем, отрегулировать расстояние до него и спокойно двигаться, например, в пробке.

Рулевое управление Eclipse Cross позволяет неплохо контролировать дорогу и вектор движения машины, хотя есть небольшая пустота около нуля. Автомобиль охотно вкручивается в повороты, чётко следует за движениями баранки, но вот крены здесь излишние — подвеска расслаблена, а центр тяжести высок.

Неровности Eclipse Cross неплохо демпфирует благодаря всё той же подвеске, может вполне комфортно пройти по откровенно глубоким ямам с острыми краями. Звуки от работы подвески, ударные шумы в салоне не досаждают, хотя иногда и прорываются сквозь днище.

Автомобиль импортируется, поэтому в хороших версиях он достаточно дорогой. В минималке на механике Eclipse Cross стоит 1 399 000 рублей, полноприводная версия с вариатором — уже 1 963 000 рублей.

За такие деньги можно купить хорошо оснащённые и более просторные Nissan X-Trail или Toyota RAV4. Впрочем, они не будут такими яркими и задорными, как этот пёстрый молодежный Mitsubishi

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