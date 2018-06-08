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Porsche Cayenne Coupe может появиться уже в будущем году
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Porsche Cayenne Coupe может появиться уже в будущем году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обнадеживающая информация о Porsche Cayenne Coupe прозвучала из уст одного из руководителей Porsche.
Слухи о появлении Porsche Cayenne Coupe ходили уже давно, однако теперь они получили вполне реальное подтверждение. Ожидается, что обновленный представитель Cayenne появится на британской части континента в конце 2019 года, а в Германии это произойдет может быть чуть раньше.
Пока еще вездесущие шпионы не сумели поймать новинку на свои объективы. Однако это не мешает специалистам автомобильного рынка строить некоторые догадки.
В частности, Cayenne Coupe купе может быть снабжен наклонной крышей. Кроссоверы в таком исполнении пользуются все большим спросом.
Изменятся также дизайн переднего бампера и расположение задних огней. Все эти новшества призваны добавить автомобилю агрессивности.
О двигателе известно только то, что это не будет дизельный вариант. Скорее всего, Porsche представит версии с бензиновым V6 или V8, однако не исключен и гибридный вариант мотора.
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