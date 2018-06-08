Малый газ. Почему автомобилисты не хотят экономить на топливе

Машины на газовом топливе в плане экологии более перспективны для России, нежели электрокары, заявил президент Владимир Путин в ходе июньской прямой линии. Месяц назад президент поручил правительству подготовить меры для стимулирования рынка газомоторного топлива. Желающих внять совету президента и отказаться от бензина в пользу газа сегодня хватает, однако в процессе газификации многие автомобилисты сталкиваются с трудностями. Главная из них — нехватка необходимой инфраструктуры.

Электричество против газа

В России зарегистрирован 1771 электромобиль. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», самая массовая модель — Nissan Leaf. В основном это «праворукие японцы», ввезенные на Дальний Восток из-за границы. Среди остальных около 300 «статусных» электрокаров Tesla , чуть меньше 100 отечественных Lada Ellada, эксплуатируемых госструктурами; другие модели исчисляются десятками и единицами.

На фоне общего парка автомобилей в 42,4 млн — это меньше чем капля в море. Для примера: в Норвегии на долю электротранспорта приходится 28% всех новых зарегистрированных машин, в Нидерландах — 6,4%, в Швеции — 3,4%. К 2040 году Франция намеревается целиком остановить продажи автомобилей на ископаемом топливе.

Очевидно, Россия проспала электрификацию транспорта. Но так ли нужно «просыпаться» и в положении догоняющего бросаться строить по всей стране необходимую инфраструктуру? Стоимость общественной зарядной станции на несколько точек составляет 1,5-2 млн рублей, и это только вершина айсберга. Для создания электрозаправки необходимо прокладывать кабель (что не везде возможно), а самих станций потребуется очень и очень много. Фактически, зарядка должна быть на каждой улице или в каждом дворе, в то время как одна-две бензиновые заправки обслуживают целый район. Пять АЗС на Садовом кольце в Москве «питают» весь центр столицы: по информации «Яндекс.карт», внутри кольца нет ни одной заправки.

О сомнительной экологичности электрокаров говорилось много. Спору нет: там где они ездят, воздух чище. Но там, где генерируется электроэнергия, ситуация противоположная. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), 67% электричества сегодня вырабатывается за счет сжигания ископаемых углеводородов, причем половина приходится на угль. Чем выше будет потребление электроэнергии, тем больше угля будет сожжено — едва ли такое будущее можно назвать «зеленым».

В 2016 году власти Сингапура даже оштрафовали владельца Tesla Model X , подсчитав количество углекислого газа, выработанного в процессе получения энергии, необходимого для зарядки батареи электрокара. Оказалось, что на километр пути Tesla выбрасывает в атмосферу 222 грамма СО2, в то время как действующий европейский стандарт для бензиновых машин — 130 граммов, а к 2020 году он будет снижен до 95 граммов.

Газовый парадокс

Россия обладает третью мировых запасов природного газа, причем, что важно, инфраструктура поставки топлива в города давно отлажена: газифицировано свыше 20 000 населенных пунктов. Природный газ может быть использован в качестве топлива после сжатия на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС): в результате этого процесса получается компримированный природный газ, также известный под англоязычной аббревиатурой CNG.

Это недорогое топливо в сравнении с бензином: сегодня цена литра CNG составляет 14 рублей. Стоимость бензина АИ-92 колеблется от 40 до 45 рублей за литр. К тому же, газ чище: количество вредных выбросов при переходе на CNG снижается для бензиновых грузовиков в три раза; для дизельных грузовых автомобилей в два раза; для бензиновых автобусов более чем в четыре раза. Что важно, сжиженный природный газ сам по себе не воспламеняется и не взрывается. Кроме того метановая смесь поставляется на заправки напрямую — ее нельзя разбавить, как бензин.

Согласно исследованию «АвтоСпецЦентра», расход топлива современного кроссовера на 100 км пробега составляет для бензинового двигателя 11,2 л, для газового — 12,5 л. Получается, что для машин, с объемом двигателя от трех литров и расходом бензина около 13 литров затраты на 100 км составляют около 500 рублей, а в случае газа — 200 рублей. С учетом того, что стоимость переоборудования автомобиля под газовое топливо составляет 30 000 — 45 000 рублей, затраты окупятся через полтора-два года владения.

Почему же автомобили до сих пор не газифицированы? Согласно опросу, проведенному среди владельцев внедорожников старше трех лет, объемом двигателя от трех литров и расходом бензина более 13 литров на 100 км, 22% респондентов подумывают сделать это, а 5% — намереваются установить газобалонное оборудование (ГБО) к осени. Половину опрошенных останавливает недостаток инфраструктуры. Даже с учетом того, что в текущем году российские нефтегазовые компании построят и реконструируют 76 АГНКС, их число составит всего-навсего 430 на всю Россию. Больше всего станций откроют в Санкт–Петербурге, Астраханской, Ростовской и Челябинской областях, Москве и Ставропольском крае (от пяти до восьми заправок в каждом регионе).