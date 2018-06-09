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В Китае показали шикарный кроссовер названный в честь ван Гога
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В Китае показали шикарный кроссовер названный в честь ван Гога 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
В Поднебесной продемонстрировали паркетник Vincent Van Gogh.
Создатели уже сообщили, что при разработке данной машины они вдохновлялись картинами Винсента Ван Гога. На кроссовере стоит подпись великого импрессиониста XIX в.
Городской внедорожник выпустила стартап-компания из КНР Art Bank Motors при содействии фирмы Changjiang Automobile. Видно, что создавая свою модель, разработчики хотели полностью уловить настроение картин великого художника. Например для работ, при выполнении дизайна, была использована цветовая гамма Ван Гога. Салон машины выглядит довольно комфортно и рассчитан он на 4-х человек. Сиденья отделаны кожей белого цвета, торпеда и рулевое колесо — войлоком. В экспериментальную модель авторы добавили проекционный экран прямо перед водителем, а кронштейне закрепили монитор, невероятно смахивающей на iPad.
По начинке почти ничего неизвестно. Ничего не знаем мы и о батареях электродвигателя. А в том, что это именно электрокар, сомневаться не приходится, ведь Changjiang Automobile производят только такие авто.
Двигатель Vincent Van Gogh имеет 218 лошадей и до сотни разгоняется за 8 секунд. На одной зарядке при скорости «60» кроссовер проедет чуть более 500 км. Максимальная скорость 160 километров в час.
Серийное производство «электро ван Гога» прогнозируется на 2019 год. По прогнозам ценник художественной машины начнётся от 30 000 долл.
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