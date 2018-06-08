Volvo пропустит Женевский автосалон 2019 — новый седан S60 представят во время открытия завода в США

Компания Volvo пропустит Женевский автосалон 2019 года. Как говорится в официальном пресс-релизе, шведский автопроизводитель будет фокусироваться «на индивидуальных мероприятиях для запуска новых автомобилей, презентации технологий и услуг клиентам и журналистам», что позволит вывести взаимодействие компании со своей клиентской базой на новый уровень и выстроить прямые отношения с более чем 5 миллионами клиентов в течение следующих пяти лет.

При этом Volvo Cars не планирует полностью отказаться от автомобильных выставок. Как рассказал старший вице-президент по разработке стратегии, развитию бренда и розничным продажам Бьёрн Аннвалль, традиционное участие в крупных индустриальных событиях больше неэффективно, но в компании ожидают, что организаторы автошоу тоже не будут стоять на месте.

Бьёрн Аннвалль: «Текущие изменения в автомобильной индустрии создают новую для нас аудиторию и дают толчок для поиска свежих решений по выводу новинок на рынок. Традиционное участие в крупных индустриальных событиях больше неэффективно. Мы должны адаптировать нашу коммуникацию таким образом, чтобы эти мероприятия подчеркивали преимущества технологий, которые мы представляем. Мы не говорим „нет“ автомобильным выставкам. Мы ожидаем, что такие события автомобильной индустрии, как Женевский автосалон, не будут стоять на месте и продолжат развиваться, и мы всегда сможем вернуться к участию в будущем».

Вместо участия в автосалонах, Volvo Cars, в рамках новой коммуникационной стратегии, будет разрабатывать собственные мероприятия. В компании напомнили, что последние модели представлены в совсем ином формате — кроссовер Volvo XC40 дебютировал в рамках Недели моды 2017 в Милане, а новый универсал V60 впервые показали на подъездной дорожке типичного жилого дома в Стокгольме. Так будет и со спортивным седаном Volvo S60 нового поколения — его представят в июне 2018 года на церемонии открытия первого для компании завода на территории США в Чарльстоне, штат Южная Каролина.

Ранее стало известно, что новый Volvo S60 станет первым автомобилем шведской марки без дизельного двигателя. Первыми в продажу поступят версии с четырехцилиндровым бензиновым двигателем Drive-E и подключаемые (plug-in) гибриды. Позже клиентам предложат версии мягкого (mild) гибрида.