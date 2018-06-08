Продажи Ford Kuga в России снизились из-за увеличения цены

Кроссовер по-прежнему удерживает второе место по продажам среди машин марки в РФ после Ford Focus

Обновлённый Ford Kuga вышел на российский рынок в декабре 2016 года. В ходе рестайлинга исчезли версии с механической коробкой передач. В течение всего 2017 года было реализовано 12 954 экземпляра, причём продажи постепенно росли. Большая часть пришлась на переднеприводный кроссовер со 150-сильным бензиновым атмосферником объёмом 2,5 литра.

Тенденция роста наблюдалась и в начале текущего года, это особенно заметно на фоне низкой базы: если в прошлом году за первые пять месяцев было продано всего 4 242 экземпляра, то в 2018-ом реализовано 6 045 Ford Kuga, а значит, прирост составил 42,5%. Однако это заслуга в основном первых трёх месяцев года, когда продажи продолжали расти.

Уже в апреле был зафиксирован спад (на 14,8% по отношению к результату марта 2018-го), а в мае объём проданных кроссоверов сократился на 34,8% по отношению к предыдущему месяцу. Кстати, продажи Куги по итогам нынешнего мая оказались даже ниже прошлогодних: 835 против 996 машин соответственно (спад — 16,2%).

Редакция «Колёс» решила выяснить, почему начали снижаться продажи Ford Kuga. Как нам сообщили в представительстве бренда, причина этому — ценовое позиционирование, то есть компания пересмотрела цены на модель в соответствии со стоимостью конкурентов.

Причём, отметим, цены на модель росли в январе, феврале, апреле и мае. Судя по всему «накопительный эффект» особенно сказался именно на результатах последнего весеннего месяца. Если в конце прошлого года Ford Kuga можно купить за 1 399 000 — 1 999 000 рублей, то сейчас официальная цена варьируется в диапазоне от 1 494 000 до 2 102 000 рублей.

Продажи конкурентов Куги тоже снизились за последние два месяца. Например, Volkswagen Tiguan показал «минус» 4,7% в апреле (по отношению к марту) и 6,9% в мае (к апрелю). У Toyota RAV4 зафиксирован значительный спад в апреле (23,7%) и небольшой в мае (6,9%). Однако у Kia Sportage в апреле наоборот прирост: причём на 50,7%; в мае результат почти такой же как в предыдущем месяце (меньше на 2,5%).

Цены в начале года выросли у всех: все версии Volkswagen Tiguan кроме начальной в апреле подорожали на 30 000 — 50 000 рублей, стоимость Toyota RAV4 в мае выросла на 27 000 — 31 000 рублей (кроме базовых версий). Kia Sportage в прошлом месяце прибавил к ценнику 10 000 рублей. Кстати, в июне все три кроссовера ещё подорожали.

Кстати, майское ценовое позиционирование Ford коснулось не только Kuga, но и всей остальной легковой линейки бренда, кроме Explorer. Судя по 6-процентному спаду продаж бренда в прошлом месяце (по отношению к АППГ), увеличение ценников не осталось незамеченным для клиентов. Например, снизились также продажи бестселлера марки: Focus потерял 34,9% по отношению к предыдущему месяцу и 20,9% — по отношению к маю 2017-го.

В апреле и мае многие бренды подняли российские цены на автомобили из-за скачка на валютном рынке. Производители не исключают того, что ценники снова будут переписаны, если рубль продолжит падение. Хотя производство Ford Kuga для российского рынка налажено в Татарстане, на заводе «Форд Соллерс» в Елабуге, большинство автокомпонентов импортные, поэтому колебания курса рубля неминуемо сказываются на отпускных розничных ценах.

По материалам: www.kolesa.ru