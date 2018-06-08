Tesla Roadster прибавит в скорости

Новое поколение Roadster существенно прибавит в скорости. Такими перспективами в отношении автомобиля поделился руководитель Tesla Илон Маск.
Он признался, что первая версия Roadster была в некотором роде экспериментальной. Сейчас же на автомобиль планируется установить революционный пакет обновлений с индексом Space X.
Маск отметил, не вдаваясь при этом в детали, что перед компанией стоит задача показать, что электромобиль может обогнать по скорости бензиновый транспорт. Результат данного эксперимента можно будет наблюдать в 2020 году, когда начнется серийное производство Roadster
Что же касается нынешней версии Tesla Roadster, она имеет три электромотора, позволяющих разогнать машину до 100 километров за 1,9 секунды. При этом скоростной максимум составляет 400 километров в час.
Новинка будет доступна и российским покупателям. Однако следует учесть, что цена на нее в США стартует от 200 тысяч долларов.