Tesla Roadster станет еще быстрее

Илон Маск. Новое поколение Roadster существенно прибавит в скорости. Такими перспективами в отношении автомобиля поделился руководитель Tesla

Он признался, что первая версия Roadster была в некотором роде экспериментальной. Сейчас же на автомобиль планируется установить революционный пакет обновлений с индексом Space X.

Маск отметил, не вдаваясь при этом в детали, что перед компанией стоит задача показать, что электромобиль может обогнать по скорости бензиновый транспорт. Результат данного эксперимента можно будет наблюдать в 2020 году, когда начнется серийное производство Roadster

Что же касается нынешней версии Tesla Roadster , она имеет три электромотора, позволяющих разогнать машину до 100 километров за 1,9 секунды. При этом скоростной максимум составляет 400 километров в час.

Новинка будет доступна и российским покупателям. Однако следует учесть, что цена на нее в США стартует от 200 тысяч долларов.