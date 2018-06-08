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В честь своего 70-летия компания Porsche построила концептуальный 911 Speedster Concept
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В честь своего 70-летия компания Porsche построила концептуальный 911 Speedster Concept 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
8 июня 2018 года компании Porsche исполнилось 70 лет — именно в этот день, в 1948 году, был зарегистрирован первый автомобиль марки, Porsche: 356 "№ 1" Roadster. В честь юбилея в «Музее Porsche» в Цуффенхаузене (Штутгарт, Германия) немцы представили особенный концепт — 500-сильный Porsche 911 Speedster.
Концептуальный спидстер получил кузов от 911 Carrera 4 Cabriolet, но отличается более короткой оконной рамой с более сильно наклонённым ветровым стеклом и, соответственно, укороченными боковыми окнами. Крылья, капот и задняя крышка сделаны из углеродного волокна — под последней скрывается защита от опрокидывания, при этом вся конструкция напоминает два «горба», для лучшей аэродинамики. На прозрачном дефлекторе из плексигласа есть выгравированный логотип, напоминающий о 70-летии Porsche.
К другим особенностям Porsche 911 Speedster Concept можно отнести двухцветный кузов — классические оттенки GT Silver и White, как у ранних гоночных «Порше». Также вспомнить спортивное прошлое марки поможет уникальный дизайн передних фар — их крышки имеют прозрачные и непрозрачные поверхности, в итоге дающие «Х» — раньше именно таким образом заклеивали фары у гоночных авто, дабы их не разбить летящими из под колёс камнями. Плюс уникальная форма наружных зеркал и особые 21-дюймовые диски с центральным креплением.
Внутри спидстера есть ковшеобразные сидения из карбона, обитые аналиновой кожей классического светло-коричневого оттенка Cognac 356. А вот мультимедиа, навигации и кондиционера нет — удалены. Зато есть лёгкая съёмная крыша — она крепится с помощью восьми защёлок и защитит салон от дождя, когда автомобиль припаркован.
Выхлопная система спидстера сделана из титана. Детали шасси в большинстве своём позаимствованы у Porsche 911 GT3, равно как и мотор — концепт оснащён 4,0-литровым 6-цилиндровым «атмосферником», выдающим 500 л.с. Пару ему составляет шестиступенчатая «механика». Динамические характеристики не сообщаются, но купе Porsche 911 GT3 данный мотор разгоняет до «сотни» за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 316 км/ч.
Как говорится в официальном пресс-релизе Porsche, концепт 911 Speedster может стать серийной моделью — в настоящее время руководство компании решает судьбу прототипа. Если спидстеру дадут «зелёный свет», то об этом немцы сообщат в ближайшие месяцы. Правда серийный Porsche 911 Speedster появится не раньше 2019 года.
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