Новое поколение Subaru Legacy поймали под тяжелым камуфляжем

Свежая генерация «Легаси» должна появиться в 2019 году. А пока вездесущие фотошпионы поймали на тестах сильно закамуфлированный предсерийный прототип среднеразмерного седана на дорогах общего пользования.

Новое поколение будет будет построено на глобальной платформе, которая также лежит в основе новой «Импреза», и будущих моделей бренда.

Возможно, Subaru Legacy очередной генерации получит и новый двигатель — компания сейчас работает над улучшением двигателей boxer, в семействе которых появится 3,6-литровый V6 с прямым впрычском и деактивацией цилиндра.

Когда и где ждать появление нового поколения «Легаси»? Эксперты склоняются к Чикагскому или Нью-Йоркскому автосалону 2019 года.