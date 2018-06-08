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Новое поколение Subaru Legacy поймали под тяжелым камуфляжем
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Новое поколение Subaru Legacy поймали под тяжелым камуфляжем 

За рулем Кубань 35 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Свежая генерация «Легаси» должна появиться в 2019 году. А пока вездесущие фотошпионы поймали на тестах сильно закамуфлированный предсерийный прототип среднеразмерного седана на дорогах общего пользования.
Новое поколение будет будет построено на глобальной платформе, которая также лежит в основе новой «Импреза», и будущих моделей бренда.
Возможно, Subaru Legacy очередной генерации получит и новый двигатель — компания сейчас работает над улучшением двигателей boxer, в семействе которых появится 3,6-литровый V6 с прямым впрычском и деактивацией цилиндра.
Когда и где ждать появление нового поколения «Легаси»? Эксперты склоняются к Чикагскому или Нью-Йоркскому автосалону 2019 года.
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