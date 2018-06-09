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Первый серийный электромобиль Porsche будет называться Taycan
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Первый серийный электромобиль Porsche будет называться Taycan 

За рулем Кубань 26 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Porsche объявила официальное название своего первого серийного электромобиля. Как сообщил глава немецкой марки Оливер Блюме, концепт «Mission E», на основе которого и создана новинка, на пути к серийному производству был переименован в «Taycan».
У Porsche названия отображают определённые характеристики. Например, Boxster — это комбинация оппозитного двигателя и родстера. Что касается названия «Taycan», то его, по словам Блюме, можно перевести, как «живая молодая лошадь» — это отсылка к логотипу немецкой компании, на которой красуется гарцующая лошадь.
Глава Porsche AG Оливер Блюме: «Наш новый электрический спорткар силён и надёжен. Это автомобиль, который может покрывать большие расстояния и олицетворяет свободу».
Напомним, концепт Porsche Mission E был представлен в 2015 году. Серийный Porsche Taycan практически полностью унаследовал экстерьер прототипа, а также его силовую установку — новинка получила два синхронных электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов.
Мощность Porsche Taycan составляет 600 л.с. Силовая установка разгоняет электрокар до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а до 200 км/ч — менее чем за 12 секунд. На одной зарядке «Тайкан» сможет проехать более 500 км (по циклу NEDC). Для новинки была разработана новая 800-вольтовая система — всего за 4 минуты она позволит пополнить заряд батарей на 100 км пробега.
Ранее сообщалось, что Porsche направит на электромобили и гибриды дополнительные средства — три миллиарда евро. Примерно 500 миллионов будут потрачены именно на Taycan, его варианты и модификации.
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