13 машин из СССР, которыми владели только избранные

Исторически сложилось, что мощные и агрессивные машины прочно ассоциируются с Америкой.

Но у «мускулистых авто» с заокеанского берега были весьма достойные конкуренты — большие и солидные автомобили Советского Союза, оснащенные моторами V8. Понятно, что стать хозяином машины представительского класса мог лишь человек, принадлежащий к элите. Простым смертным оставалось лишь смотреть и завидовать.

Главным по тарелочкам (читай — по большим и черным автомобилям) в СССР был, естественно, Завод имени Лихачева. В 1959 году здесь начали сборку новой модели — ЗИЛ-111, которая пришла на смену устаревшему как морально, так и физически «сто десятому» ЗИСу.

"Сто одиннадцатый" представлял собой 7-местный лимузин, чья длина составляла шесть метров. За экстерьер машины для высшего руководства отвечал Лев Еремеев. Он и придал своему творению черты, схожие с американскими машинами 50-х годов.

Создатели оснастили ЗИЛ-111 рамным шасси с передней независимой пружинной подвеской, сзади же находилась рессорная зависимая. Под капотом — 8-цилиндровый силовой агрегат с рабочим объемом 6 л и мощностью в 200 л.с. А компанию ему составляла автоматическая коробка передач. Также автомобиль получил гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. А чуть позже — кондиционер.

Спустя всего лишь год появилась модификация в кузове фаэтон. Ее назвали ЗИЛ-111В. У этой версии, выпускаемой ограниченной серией, убирался тент. Кстати, именно этому автомобилю выпала честь везти Юрия Гагарина в апреле 1961 года, когда его встречала в столице вся страна.

Автомобиль (плюс его вариация) находился в производстве до 1967 года. За это время было выпущено 112 экземпляров.

В 1967 года на боевой пост заступила новая модель — ЗИЛ-114. Этот 7-местный автомобиль был огромных размеров, его длина составляла 6,3 метра. Эту махину приводил в движение 7-литровый мотор V8, выдававший 300 «лошадей». Как и предшественник, «сто четырнадцатый» имел в арсенале кондиционер, гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. В производстве он подержался до 1978 года. Всего было выпущено 113 машин.

На базе «сто четырнадцатого» вскоре появился универсал ЗИЛ-114 ЕА. Его создали специально для кортежа Леонида Ильича Брежнева . Правда, далее пары машин дело не пошло.

Была и еще одна любопытная модификация — ЗИЛ-117. Это укороченная версия в кузове седан, созданная для чиновников нижнего ранга, то есть, тем, кто не дорос еще до лимузина. Но именно эту модель облюбовал Брежнев, поэтому иногда выезжал на ней, находясь за рулем. Это послужило зарождению легенды, будто бы Леонид Ильич лично дал распоряжение сделать ему подинамичней. Правда это или нет — точно неизвестно. Автомобиль, кстати, оснащался тем же силовым агрегатом, что и исходник. А компанию ему составлял трехступенчатый «автомат». В период с 1971 по 1978 годы было выпущено 50 «сто семнадцатых». Интересно вот еще что: окарашивались они либо в черный, либо в темно-синий, либо в темно-вишневый цвета.

Ограниченной серией была выпущена модификация ЗИЛ-114А. Ее создали для службы в медицине. Народ, кстати, быстро придумал ей кличку Черный доктор. Появилась она из-за внушительных размеров и солидного экстерьера.

Не обошли вниманием создатели и торжественные стороны жизни страны. Поэтому на военных парадах на Красной площади щеголял впечатляющий двухдверный ЗИЛ-117Вс матерчатым верхом. Всего было выпущено 11 фаэтонов. Сначала из задействовали исключительно в Москве, а в начале 80-х годов «сослали» в Ленинград. В последний раз ЗИЛ-117В являлся народу на параде на Дворцовой площади 10 лет назад.

Как только «сто семнадцатый» оказался на обочине истории, его место занял новый автомобиль представительского класса — ЗИЛ-4104. По большому счету, он не являлся принципиально новой моделью, а был результатом глубокого рестайлинга предшественника. Под капотом «ноль четвертого» находился силовой агрегат V8 с рабочим объемом 7,7 л, выдававший 315 л.с. В тандеме с ним работала трехтупенчатая автоматическая коробка. Салон — традиционно 7-местный.

Этот автомобиль производили до 1983 года. И за это время было выпущено 106 машин.

ЗИЛ-4104 послужил базой для создания единичных экземпляров в кузове универсал: ЗИЛ-41042 (санитарный автомобиль), ЗИЛ-41043 (машина спецсвязи) и ЗИЛ-41044 (парадный фаэтон).

Недремлющий ГАЗ Вровень с ЗИЛом шел и его главный конкурент по «большим и черным машинам» — Горьковский автомобильный завод. Еще в самом начале 1959 года здесь начали производить ГАЗ-13 «Чайка». Этот автомобиль оснащался 5,5-литровым мотором V8 мощностью 195 л.с. В паре с ним работал трехступенчатый «автомат», управление которым осуществлялось кнопками. Как и машины конкурентов, «Чайка» могла похвастать гидроусилителем руля и электрическими стеклоподъемниками. Были у нее и другие технические «фишки»: электропривод управления антенной и вакуумный усилитель в приводе тормозов.

Основной упор на заводе был сделан на машину с тремя рядами сидений. Однако в ограниченном количестве было выпущено несколько лимузинов ГАЗ-13А, оснащенных перегородкой между пассажирами и водителем, а также кабриолетом ГАЗ-13Б (тент авто получил электропривод).

Еще одна вариация — ГАЗ-13С— являлась санитарным универсалом. Эти машины (а их было выпущено менее двух десятков) обслуживали лишь высокопоставленных чиновников. Все эти модификации по технической начинке не отличались от исходной версии. Только ГАЗ-13С получил усиленные задние рессоры.

Любопытно вот что: «Чайки» не было в свободной продаже. Более того, не имела она и точного рыночного ценника. Эти машины сразу отправляли в гаражи министров и прочих высокопоставленных чиновников. Мелькали они и возле иностранных посольств. Единственная связь с простым населением СССР поддерживалась за счет того, что «Чайку» можно было арендовать на свадьбу. Правда, сделать это могли далеко не все и только по большому блату. Желающих-то было много, а машин как раз наоборот. И если молодых катала «Чайка», это говорило об их статусе и связях. Что касается открытых модификаций, их, чаще всего, использовали на парадах.

Производство ГАЗ-13 свернули в 1981 году. За это время было выпущено 3189 машин. Любопытно, что еще за четыре года до пенсии", ГАЗ-13 производился параллельно со своим сменщиком — ГАЗом-14 «Чайка». Хотя работа над «четырнадцатым» началась еще раньше — в 1967 году.

Модель получила новый экстерьер, соответствующий духу времени. Правда, он соответствовал именно американской стилистике тех лет. Под капотом махины (ее длина превышала 6 метров) разместился мотор V8 с рабочим объемом 5,5 л и мощностью 220 л.с. Трансмиссия была традиционная — трехступенчатый «автомат».

ГАЗ-14, как и подобает авто такого класса, получил самое современное оборудование: гидроусилитель руля, пару отопителей, кондиционер, электрические стеклоподъемники, аудиосистему с пультом управления для пассажиров и многое другое.

"Чайку" сняли с производства в 1988 году. За это время было выпущено более тысячи машин. На базе «четырнадцатого» конструкторы создали 5 парадных фаэтонов ГАЗ-14-05и 5 санитарных универсалов РАФ-3920.

Кроме элиты, Горьковское предприятие производило машины и для спецслужб. Яркий пример — ГАЗ-23 «Волга». Внешне этот автомобиль не отличался от «двадцать первой», изюминки были спрятаны внутри. Под капотом, так называемой Догонялки находился 8-цилиндровый силовой агрегат, чья мощность составляла 195 «лошадей» В паре с ним работал трехступенчатый «автомат». До 100 км/ч автомобиль разгонялся за 16 секунд. А его максимальная скорость составляла 160 км/ч.

В производстве ГАЗ-23 находился с 1962 по 1970 годы (выпущено порядка 600 авто). Затем ему на смену пришел ГАЗ-24-24. Этот авто тоже оснащался мотором V8 в паре с «автоматом». По официальной версии, авто для КГБ мог разогнаться до 160 км/ч, но по факту его скорость была выше — до 180 км/ч. Внешне, конечно, «догонялка» ничем не отличалась от исходной версии. Но все же одно визуальное отличие было — напольная «ручка» трансмиссии, которая имела изгиб у основания.

В производстве машина находилась до 1985 года. Точное количество выпущенных экземпляров неизвестно. По мнению исследователей, было собрано около 400 машин.