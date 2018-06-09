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В интернете появились снимки интересного прототипа нового Acura TLX‍
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В интернете появились снимки интересного прототипа нового Acura TLX‍ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Один из зарубежных порталов выложил шпионские снимки необычного концепта седана спортивной Acura TLX.
Аналитики уже подчеркнули, что автомобиль исполнен в стиле Type-S.
Acura пока не показывает переднюю часть, которая замаскирована, однако кое-какие элементы внешнего вида можно рассмотреть.
К примеру, часть машины окрашена в бирюзовый цвет. Всё это наводит на мысли, что автопроизводитель не отойдет от своей схемы и будет раскрашивать машину в два цвета.
Головная оптика теперь имеет галогеновые лампы, также можно отметить расширенные арки колёс задней части авто. Тут, по всей вероятности автопроизводитель захотел протестировать прототип с увеличенными дисками колес.
В салон тестового авто также заглянуть нельзя, но ожидается, что и там будут кое-какие весьма серьёзные дополнения.
Инсайдерская информация гласит, что Acura TLX‍ будет иметь турбомотор V6, а также уже известно, что это средство передвижения будет полноприводным.
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