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Обновленный Cadillac XT5 тестируют в Европе
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Обновленный Cadillac XT5 проходит тесты в Европе 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Motor1.com
Предполагается, что продажи обновленного Cadillac XT5 стартуют уже в будущем году.
Чтобы не проиграть конкуренцию на развивающемся рынке кроссоверов, Cadillac взял за правило периодически предлагать новые модели, в число которых вошли и войдут XT6 и XT 4. Модифицированный XT5 не стал исключением.
Первоначальный вариант данного автомобиля увидел свет в 2017 года. Вначале предполагалось, что XT5 должен был заменить постепенно стареющую модель SRX.
Из шпионских фотографий видно, что внешне Cadillac XT5 образца 2020 года мало чем отличается от предыдущего варианта. Изменения лишь коснулись дизайна передней решетки в стиле концепта Escalla.
Существенные изменения ожидаются по технической части. Будут доступны машины с двумя типами двигателей, объемом 2 или 3,2 литра.
Скорее всего, новый вариант Cadillac XT5 покажут на автошоу в Детройте в 2019 году. Чуть позже автомобиль должен поступить в продажу.
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