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Porsche представил первый электрический спорткар Taycan
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Porsche представил первый электрический спорткар Taycan 

Quto.ru 3 часа назад
Фото: Quto.ru
Компания Porsche на специальном мероприятии в пятницу представила официальное название для первого своего электрокара. Серийный вариант концепт-кара Mission E будет называться Taycan.
Буквальный перевод слова «taycan» означает «жеребец», что является отсылкой к гербу компании Porsche.
«Наш новый электрический спорткар мощный и надежный. Это автомобиль, который способен преодолевать большие расстояния и воплощает собой свободу», — заявил глава Porsche Оливер Блюме.
Taycan оснащен парой электромоторов, развивающих более 600 лошадиных сил. Всего 3,5 секунды ему требуется на разгон до 96 км/ч. Запас хода на одной зарядке превышает 480 км.
К 2025 году объем реализуемых электрокаров и гибридных автомобилей Porsche должен составить 25%, согласно плану компании.
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