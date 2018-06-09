Porsche представил первый электрический спорткар Taycan

Компания Porsche на специальном мероприятии в пятницу представила официальное название для первого своего электрокара. Серийный вариант концепт-кара Mission E будет называться Taycan.

Буквальный перевод слова «taycan» означает «жеребец», что является отсылкой к гербу компании Porsche.

«Наш новый электрический спорткар мощный и надежный. Это автомобиль, который способен преодолевать большие расстояния и воплощает собой свободу», — заявил глава Porsche Оливер Блюме.

Taycan оснащен парой электромоторов, развивающих более 600 лошадиных сил. Всего 3,5 секунды ему требуется на разгон до 96 км/ч. Запас хода на одной зарядке превышает 480 км.

К 2025 году объем реализуемых электрокаров и гибридных автомобилей Porsche должен составить 25%, согласно плану компании.