Honda восстанавливает свои позиции на рынке SUV в России

Honda восстанавливает свои позиции на рынке SUV в России Исследование «Автостат Инфо» показало, что за январь-апрель 2018 года на рынке новых SUV покупатели приобрели 1383 автомобиля марки Honda. Это на 202,6% превышает количество SUV, реализованных годом ранее — 457 ед.

За отчетные четыре месяца дилеры японской марки продали 1243 кросссовера Honda CR-V . Этот показатель оказался на 221% больше продаж модели за аналогичный период прошлого года (387 ед.). Внедорожник Honda Pilot разошелся в России за четыре месяца текущего года в количестве 135 ед., что на 101,5% превысило прошлогодний результат продаж (67 ед.). Объем продаж модели Honda CR-V в апреле 2018 года на 547% превысил показатели прошлого года: прирост с 62 до 401 ед. авто. В тот же месяц аналитики зафиксировали и 220-процентный прирост в продажах модели Honda Pilot. В количественном выражении показатели реализации выросли с 10 до 32 ед.

Из отчета АЕБ известно, что в мае 2018 года Honda продала на российском рынке 339 машин, улучшив прошлогодний результат продаж (41 ед.) на 727%. С января по май включительно российские покупатели приобрели 1776 машин марки Honda, что на 296% больше количества, купленного ими годом ранее (448 ед.).