Mercedes-Benz GLE 2019 показал настоящее «железо»

Буквально на днях баварский автогигант BMW представил миру четвертое поколение своего среднеразмерного кроссовера BMW X5, а сегодня нам предоставилась возможность оценить его прямого конкурента из Штутгарта — кроссовер Mercedes-Benz GLE 2019 года кузов W167.

Данный предсерийный прототип засняли на видео в Германии, где он проходит финальные ходовые испытания, неся минимум защитной оклейки. Судя по тому, что разработчики потрудились спрятать от посторонних глаз лишь рисунок задней оптики, официальный дебют GLE 2019 не за горами. Как и троих его предшественников, новый GLE будут собирать в США на заводе в штате Алабама.

К сожалению, запись позволяет разглядеть лишь корму GLE W167, но учитывая общую готовность модели и небрежность тестировщиков, ждять полного разоблачения кроссовера осталось буквально пару недель. Задние фонари полностью изменили свою форму и стали более изящными, а вот стильно наклоненная вперед задняя стойка очень похожа на решение, использованное в нынешней модели.

Кроме того, между задних фонарей можно разглядеть полоску черной клейкой ленты, которая, скорее всего, скрывает проходящую от плафона до плафона хромированную перекладину.

https://youtu.be/RNw2F5l0Djo

В своем четвертом поколении Mercedes-Benz GLE обзаведется мультимедийным комплексом MBUX с парой сенсорных дисплеев. Переход кроссовера на новую платформу позволил инженерам сделать пространство салона более просторным для пассажиров, а багажник более вместительным. Кроссовер вырастет в размерах, но его снаряженная масса должна заметно снизиться за счет использования в конструкции высокопрочных сталей, алюминия и композитов.

Линейку силовых агрегатов новинка унаследует от Е-Класса, причем в полном составе.