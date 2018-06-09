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Kia открыла в Москве очередной автоцентр премиум класса
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Kia открыла в Москве очередной автоцентр премиум класса 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Это будет один из тридцати дилерских центров, которые действуют на данный момент в столице.
Новый объект занимает площадь свыше 8500 квадратных метров. При его возведении и функционировании были учтены все стандарты Kia, собранные под индексом Red Cub.
Значительная доля площадей автосалона (примерно 1300 квадратов) отведена под территорию, на которой обустроен шоу-рум, где каждый клиент в комфортной обстановке будет ждать своей очереди на обслуживание.
Помимо продажи новеньких автомобилей от Kia, созданный дилерский центр будет заниматься гарантийным обслуживанием и ремонтом представителей южнокорейской марки. Специально для этого отведены более 1200 квадратных метров, поделенных на 19 слесарных блоков.
Перед автосалоном отведено 97 мест для выставления продаваемых автомобилей. Поэтому покупатель всегда сможет выбрать то, что ему по душе.
Новый дилерский центр будет оказывать владельцам машин Kia широкий спектр услуг: от реализации автомобилей до цикла послепродажного обслуживания. По желанию клиента, в машину может быть установлено дополнительное оборудование.
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