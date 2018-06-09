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Porsche переделала 911-й в ретро-спидстер
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Porsche переделала 911-й в ретро-спидстер 

Motor.ru 51 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche подготовила к своему 70-летнему юбилею концепт-кар 911 Speedster. Обычный 911-й стилизовали под исторический Porsche 356 1500 Speedster — укоротили рамку лобового стекла, сделали за сиденьями выпуклую крышку-пузырь. Концепт получил двухцветную окраску со стартовыми номерами на дверях.
Машина разработана в центре Porsche Motorsport — подразделении, отвечающем за гоночные машины и наиболее экстремальные из серийных Porsche: 911 GT2 RS и GT3 RS. Speedster оснащен четырехлитровым «оппозитом» мощностью 500 лошадиных сил от 911 GT3 RS, который «крутится» до 9000 оборотов в минуту.
Пока 911 Speedster имеет статус концепт-кара, но вскоре, наверняка, превратится в мелкосерийную модификацию. В Porsche говорят, что ее могут представить до конца текущего года: решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.
Новость дополняется.
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