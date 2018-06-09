«Лады» лидируют на вторичном авторынке

Рынок автомобилей с пробегом: самые перепродаваемые «Лады»

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование и определили, какие модели марки LADA в больших объемах перепродаются на вторичном авторынке РФ.

В рейтинге перепродаж среди моделей LADA лидирует LADA-2114. С января по апрель 2018 года российские покупатели приобрели 44 827 б/у машин LADA-2114 (-7% к прошлому году). За тот же период они купили 37 907 автомобилей LADA-2107 (-12,3%), а также 34 186 машин LADA-2109 (-17,7%). В топ-5 самых востребованных моделей «Лада» на вторичном авторынке РФ входит также и LADA-2170 Priora, спрос на которую вырос на 4% в отчетный период, а перепродажи составили 33 417 ед. авто. В рейтинге есть и LADA-2110: 33 263 ед., что на 10,5% ниже прошлогоднего результата.

Топ-10 самых популярных моделей LADA на вторичном авторынке страны составили также:

LADA 2121— 28 014 ед. (-9,4%),

LADA 2112 — 25 510 авто (-6,5%),

LADA 2115 — 24 654 ед. (-8%),

LADA 2190 Granta — 20 841 ед. (+11,5%),

LADA 2172 Priora — 16 062 ед. (-1,3%).

«Автостат Инфо» ранее сообщал, что в России с января по апрель 2018 года было реализовано 412 745 подержанных автомобилей марки LADA. За тот же период 2017-го было перепродано 441 334 ед. авто. Объем перепродаж сократился, таким образом, на 6,5% в годовом сравнении.