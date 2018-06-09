Руководство Aston Martin предупреждает об угрозах для автомобильной промышленности

Энди Палмер. Свое мнение о дальнейшем пути автопроизводителей высказал главный исполнительный директор Aston Martin

По его мнению, с ростом электромобилей и самоходного транспорта многие из автомобильных компаний будут вынуждены свернуть традиционное производство. Поэтому существует угроза превращения транспорта в товар, идентичный себе подобным.

Палмер выдвинул прогноз о том, что автомобильная индустрия в традиционном ее виде постепенно подходит к эпохе вымирания. Миллионные вложения на разработку новых моделей могут себя не оправдать из-за огромной конкуренции на рынке среди себе подобных.

Соответственно, отсутствие у компании прибыли рано или поздно приведет к ее упадку. Поэтому производитель должен найти дополнительные способы своей идентификации, чтобы остаться на рынке.

Что же касается Aston Martin, то у компании нет пессимистических прогнозов относительно своего будущего на рынке люксовых автомобилей. Более того, в 2017 году британский производитель установил собственный рекорд по продажам, реализовав 5 117 премиальных машин.