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Руководство Aston Martin предупреждает об угрозах для автомобильной промышленности
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Руководство Aston Martin предупреждает об угрозах для автомобильной промышленности 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Свое мнение о дальнейшем пути автопроизводителей высказал главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер.
По его мнению, с ростом электромобилей и самоходного транспорта многие из автомобильных компаний будут вынуждены свернуть традиционное производство. Поэтому существует угроза превращения транспорта в товар, идентичный себе подобным.
Палмер выдвинул прогноз о том, что автомобильная индустрия в традиционном ее виде постепенно подходит к эпохе вымирания. Миллионные вложения на разработку новых моделей могут себя не оправдать из-за огромной конкуренции на рынке среди себе подобных.
Соответственно, отсутствие у компании прибыли рано или поздно приведет к ее упадку. Поэтому производитель должен найти дополнительные способы своей идентификации, чтобы остаться на рынке.
Что же касается Aston Martin, то у компании нет пессимистических прогнозов относительно своего будущего на рынке люксовых автомобилей. Более того, в 2017 году британский производитель установил собственный рекорд по продажам, реализовав 5 117 премиальных машин.
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