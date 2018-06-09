Мы в деле: Audi представила купе-кроссовер

В китайском Шэньчжэне состоялась премьера Audi Q8 — первого по-настоящему стильного вседорожника из Ингоштадта. Изучение подробностей о нем заставляет поверить, что жизнь конкурентов после его выхода на рынок сильно усложнится.

Первым в мире серийным купе-кроссовером принято считать Infiniti FX (ныне — QX70). Он появился в 2003 году. Несмотря на тот факт, что по уровню отделки и количеству опций машине было не тягаться с немецкими вседорожниками, она имела громкий успех. В Мюнхене оценили идею и показали свой вариант четыре года спустя: BMW X6 вышел на рынок в 2007-м. Он тоже не жалуется на недостаток клиентов. В ряде стран он продается так же хорошо, как его более практичный собрат X5.

В 2011 году свет увидел первый купеобразный кроссовер в более компактном формате — Range Rover Evoque. Mercedes раскачивался дольше, зато выступил сразу с двумя моделями. В начале 2015 года немцы показали среднеразмерный GLE Coupe, год спустя — компактный GLC Coupe. А вот Audi разродилась машиной модного формата только сейчас. Премьеру полноприводника Q8 провели в китайском Шэньчжэне.

На фотографиях Audi Q8 не выглядит большим, но стоит увидеть его в реальности, все становится на свои места. По габаритам он сопоставим со своим ближайшим родственником «ку-седьмым». В числовом выражении это пять метров в длину и два в ширину. Новичок оказался на шесть сантиметров короче Audi Q7 , зато за все десять превосходит главных конкурентов — BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Им обоим, впрочем, скоро предстоит смена поколения. И вот уже после нее можно будет говорить о начале очередной битвы большой немецкой тройки полным составом в новом сегменте рынка.

Однако пропорции Audi Q8 совсем другие, нежели у «семерки». Укороченный задний свес вкупе с заваленной пятой дверью и маленьким третьим окошком на боковине обеспечивают динамичный профиль. Что и требуется от купе, пусть и внедорожного. Колесные арки стали больше и мускулистее. Они готовы принять колеса диаметров до 22 дюймов. И это в заводском исполнении, а ведь специалисты по тюнингу наверняка внедрят что-то более внушительное!

И все же «ку-восьмой» не настолько купе, как BMW X6 или Mercedes GLE Coupe. У тех-то силуэт откровенно похож на лифтбек. Если бы в Ингольштадте хотели сделать то же самое, наверняка ориентировались бы на профиль Audi A7 Sportback. Вот это была бы бомба! Но в концерне Volkswagen всяческие эксперименты с дизайном одобряют крайне редко. Поэтому если поставить Q8 рядом с конкурентами других марок, он не станет откровением. Зато на фоне собратьев по концерну — вполне. К тому же у автомобиля все-таки есть своя «фишка» в виде безрамочных боковых дверей. Смотрится весьма интересно.

Платформа MLB Evo роднит Audi Q8 с массой самых разных моделей: от Audi A6 до Q7, от народного Volkswagen Touareg до внедорожного суперкара Lamborghini Urus . В плане оснащения машина окажется чуть богаче, чем Q7. Все правильно: позиционируется новичок выше и стоить будет дороже. Так, по умолчанию ему положены адаптивные амортизаторы. За доплату получите пневмоподвеску, умеющую увеличивать клиренс до 254 миллиметров. Будет и подруливающая задняя ось, и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

О моторной гамме на презентации не сказали ни слова. Впрочем, предположить нетрудно. Базовая двухлитровая «турбочетверка», которая есть у Audi Q7, на «восьмерке» вряд ли появится: не по статусу. Так что прописку под капотом получат только агрегаты о шести и восьми цилиндрах, среди них обязательно будут и дизели. Все силовые агрегаты дополнены так называемой мягкой гибридной технологией. В ее состав входить бортовая сеть на 48 Вольт и стартер-генератор, а система старт-стоп глушит двигатель на скорости менее 22 км/ч. В будущем появится подзаряжаемый от стационарной электросети «полноценный» гибрид и чисто электрическая версия. Последняя на некоторое время станет эксклюзивной «фишкой» Audi Q8. Ни у одной модели на платформе MLB Evo такой пока нет и не предвидится. Так что свою толику уникальности «кольца» у головного офиса Volkwagen все же урвали.

Для тех, кто уже видел легковые Audi шестой, седьмой и восьмой серий в последнем поколении, интерьер Q8 не станет откровением. Здесь установлены три ЖК-дисплея. Комбинация приборов выводится на экран диагональю 12,3 дюйма. По центру панели расположен «телевизор» на 10,1 дюйма, через который реализовано управление навигацией, развлекательными функциями и настройками машины. Нижний дисплей самый скромный, «всего» 8,6 дюйма. Его зона ответственности — климат-контроль и ввод рукописного текста. Плюс такие само собой разумеющиеся мелочи, как проекционный дисплей, госовое управление, точка доступа Wi-Fi, а в перспективе — еще и функция общения автомобиля с другими транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры.

У европейских дилеров Audi Q8 появится в третьем квартале этого года. Цена, понятное дело, будет чуть выше, чем за аналогично оснащенный Audi Q7. До нашей стране «восьмерка» доберется с небольшой задержкой, но, полагаем, прием заказов тоже откроют уже в этом году. В России «кольцам» очень нужно вылезти из затянувшегося «минуса», и большой купе-кроссовер может стать палочкой-выручалочкой. Подобные машины у нас любят.