В России состоялась премьера новой модели Mercedes-Benz X-Класса

1 июня в России состоялась презентация автомобиля, создавшего абсолютно новый сегмент премиальных пикапов, сообщает пресс-служба компании. С этого момента во всех шоурумах официальных дилерских центров автомобили Mercedes-Benz Х-Класса доступны для знакомства и прохождения тест-драйва. Грандиозная российская премьера запустила целую цепь локальных презентаций по всей стране.

Свет гаснет, всполохи света обозначают в темноте на сцене контуры пикапа. Световое шоу демонстрирует стихии, которые под силу покорить новому автомобилю. Новый премиальный Х-Класс воплотил в себе комфорт и безопасность внедорожников Mercedes-Benz с впечатляющими проходимостью, вместительностью и надежностью пикапов.

«Давайте бороться с принятыми стереотипами, что пикапы созданы только для грязной работы. Благодаря большому выбору аксессуаров новый Х-Класс можно подвергнуть любой индивидуализации, так чтобы это был наиболее подходящий именно Вам автомобиль. Х-Класс — это ответ скептикам, это подтверждение нашей веры в российский рынок и в наших клиентов», — говорит Сорен Хезе, генеральный директор по малотоннажным автомобилям Mercedes-Benz.

Приглашенные на презентацию клиенты и кузовостроители смогли познакомиться с эксклюзивной новинкой не только в статике на подиуме, но и во время тест-драйва. Многих впечатлили продуманный до мелочей салон, эргономика приборной панели и функциональность. Грузоподъемность более 1 т и буксировка до 3,5 т, возможность разместить в кузове европаллет или закрепить на специальных проушинах и рейках груз — все это делает автомобиль уникальным представителем своего класса. Покорителям внедорожных трасс понравятся постоянный или подключаемый полный привод, система управления тяговым усилием, блокировка дифференциала задней оси, высокий клиренс и большой угол проходимости. Те, кому важен статус и стиль, оценят декоративную дугу из нержавеющей стали в грузовом отсеке, полированные подножки, эффектные жесткие в цвет кузова или практичные сдвижные крышки грузового отсека, узнаваемый стиль внедорожников марки снаружи и внутри. Уровень безопасности в автомобиле соответствует всем современным внедорожникам Mercedes-Benz. Благодаря наличию систем фиксации детских кресел I-Size, семи подушек безопасности, контроля скорости на спуске, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков Х-Класс автоматически переходит в категорию премиальных автомобилей. Какой бы образ жизни не вели и чем бы не были увлечены клиенты Mercedes-Benz, они найдут в трех вариантах исполнения Х-Класса — Pure, Progressive и Power — свой бескомпромиссный и надежный автомобиль. Широкая гамма аксессуаров поможет создать подходящий именно ему премиальный Х-Класс.

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