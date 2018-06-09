Сразу два автопроизводителя повышают цены с 1 июля

Mercedes-Benz планирует повышение на 3-5% в зависимости от модели, а BMW — на 1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Одними из ключевых причин роста цен собеседники издания называют инфляцию, выход на рынок новых моделей с более богатым оснащением. При этом в отношении бренда Mercedes-Benz известно о повышении стоимости лишь новых и обновленных моделей. До этого Mercedes-Benz повышал цены в самом начале текущего года.

Представитель BMW подтвердил изданию запланированный рост цен на 1%. Также известно о плановом подорожании автомобилей итальянской премиум-марки Maserati на 4%. Это связано с ростом акцизом на ввоз автомобилей и с курсом российской валюты.