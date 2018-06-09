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Ford резко снизил цены на несколько моделей
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Ford резко снизил цены на несколько моделей 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Значительно подешевели Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo.
Как сообщает пресс-служба Ford, цены были снижены на 75 тыс. рублей в зависимости от автомобиля. А с учетом акций, которые предлагают официальные дилеры, на покупке новой машины можно сэкономить до 270 тыс. рублей.
Так, например, максимальную скидку в размере 185 тыс. рублей можно получить на Ford Focus при покупке автомобиля в кредит и по программе trade-in. В этом случае базовая версия обойдется покупателю в 680 тыс. рублей.
Кроссовер Kuga в комплектации с 2,5-литровым мотором и 6-ступенчатой АКП мощно купить с экономией в 305 тыс. рублей с учетом сниженной цены, бонусу по trade-in и кредитной программы. Таким образом, цена кроссовера составит 1 199 000 рублей.
Выгода при покупке Ford EcoSport составляет 165 тыс. рублей. Например, модификация с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 122 л.с. в топовой комплектации обойдется покупателю в 1 113 000 рублей.
Цены на Mondeo снижены на 180 тыс. рублей с учетом действующих предложений. Максимальную скидку можно получить при покупке топового бизнес-седана. Его цена составит 1 840 000 рублей.
В Ford Sollers напомнили, что на остальные модели также распространяются скидки и программы, которые предлагают дилеры.
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